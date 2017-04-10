Британия призовет G7 ввести новые "карательные" санкции против России - СМИ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон будет добиваться введения новых санкций против России, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада, пишет Times.

Джонсон намерен предложить странам «Большой семерки» (G7) опубликовать совместное заявление с предложением Москве прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. В случае отказа против России будут введены новые «карательные» санкции.

Читайте такжеТиллерсон удалил встречу с Путиным из своего рабочего графика визита в Россию

Отмечается, что документ по санкциям уже подготовлен и будет представлен на встрече глав МИД G7 в Италии. Антироссийские ограничительные меры будут направлены в первую очередь против правительственных чиновников.

Как сообщал УНИАН, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.