Тор против Халка: вышел фееричный трейлер фильма "Тор. Рагнарек" (видео)

Первый полноценный трейлер третьей части супергеройской саги "Тор" киновселенной Marvel под названием "Тор. Рагнарек" был обнародован 10 апреля 2017 года.

Картина станет продолжением фильмов "Тор" 2011 года и "Тор 2: Царство тьмы" 2013 года, а премьера запланирована на 3 ноября 2017 года.

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Главные роли в фильме "Тор. Рагнарек" исполняют Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи) , Кейт Бланшетт (Хэла), Идрис Эльба (Хеймдалль), Марк Руффало (Халк). Также в фильме ожидается появление Энтони Хопкинса (Один) и Бенедикта Камбербэтча (Доктор Стрэндж).

Ожидается, что по сюжету Тор должен будет спасти Асгард от богини смерти Хэлы и Рагнарека, который знаменует его уничтожение. Помочь Тору в этой борьбе среди прочих должен его коллега из "Мстителей" Халк, который, впрочем, в трейлере пока выступает как его соперник в гладиаторском поединке.

Как сообщал УНИАН, также на лето 2017 года запланирован выход в прокат нового "Человека-паука" от Marvel.