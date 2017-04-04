"Произошел хлопок, запыление": машинист поезда метро рассказал о теракте в Петербурге (видео)

Поездом в петербургском метро, где 3 апреля произошел взрыв, управлял машинист Александр Каверин. Как заявили в Следственном комитете, решение Каверина не останавливать состав в тоннеле помогло спасти жизни людей.

Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео разговора с Кавериным; Медуза публикует отредактированную расшифровку его высказываний.

"Произошел хлопок, запыление. Я связался с диспетчером и сообщил о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи "пассажир — машинист", потому что одновременно говорили все во всех вагонах, о чем я также сообщил диспетчеру. И принял решение, согласно инструкции по действиям в таких случаях, о выводе состава на станцию. Я обязан был вывести состав на станцию", - рассказал машинист.

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По его словам, после остановки состава буквально в течение минуты они выяснили, что произошло. Сначала пассажиры первого вагона внесли сумятицу. От пассажиров первого вагона нам было понятно, что хлопок был в первом вагоне, они все в один голос утверждали, что это произошло в первом вагоне, вспоминает Каверин.

"В течение минуты была сумятица, потом инструкторы пошли выяснять дальше по составу — ну, и стало понятно, что произошел взрыв [в третьем вагоне]", - отметил он.

Затем, по его словам, резервные машинисты тоже вышли для оказания помощи. А сам он действовал согласно инструкции, согласно указанию диспетчера. В тот момент, продолжил машинист, о страхе думать было некогда, надо было работать.

"У меня вчера был тяжелый день. У меня не получилось прийти домой... Я не смог поехать домой, потому что уже дежурили у меня на лестничной площадке. У меня семья, у меня дети малолетние. В 11 часов звонили жене в дверь и хотели что-то выяснить. Это просто некрасиво в этой ситуации", - рассказал Каверин.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции "Сенная площадь" в направлении станции "Технологический институт" произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.