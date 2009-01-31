ЕС заявляет о важности стратегического партнерства с Китаем
00:21, 31 января 2009Мир
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Хавьер Солана встерился с премьером КНР
Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА заявляет о важности стратегического партнерства с Китаем.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Х.СОЛАНА заявил 30 января во время встречи с премьер-министром Китая Вэнем ЦЗЯБАО.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные вопросы, в частности, отношения с Ираном.
Х.СОЛАНА отметил, что Китай будет играть фундаментальную роль в будущей долгосрочной структуре международных отношений, а также в поиске выхода из экономического кризиса в рамках “большой двадцатки” – G-20.
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