Путин назвал все страны СНГ потенциальными объектами террористических атак

Практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

Как сообщалось, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.