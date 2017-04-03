Похороны Евгения Евтушенко в России состоятся 12 апреля

Похороны поэта Евгения Евтушенко в России перенесены на 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

«Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», - пояснил он.

По его словам, гражданская панихида пройдет в Москве в Доме литераторов, а похоронен поэт будет, как и планировалось, в подмосковном поселке Переделкино. В настоящее время прощание и похороны планируются на один день.

В то же время прощание с Евтушенко в США будет организовано в ближайшую среду, 5 апреля.

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«Отпевание в церкви Университета города Талса (штат Оклахома) и прощание пройдет в среду, в 17:00 по местному времени, 6 апреля», - указал Моргулис.

Он также напомнил, что отпевание пройдет в межконфессиональной церкви, где соберутся друзья и близкие поэта.

Кроме того, отдельная церемония прощания с Евтушенко запланирована в этот день и в здании самого университета, где поэт преподавал в течение последней четверти века, с 1992 года.

«Преподаватели, коллеги, студенты, бывшие ученики пожелали также проститься с великим Евтушенко, которого здесь очень почитали и уважали», - пояснил Моргулис.

Как сообщалось, Евтушенко - знаменитый советский и российский поет, последний из шестидесятников, скончался 1 апреля, на 85-м году жизни в американской клинике.

Он хотел, чтобы его похоронили рядом с могилой писателя Бориса Пастернака в подмосковном писательском поселке Переделкино.