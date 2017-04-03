The Guardian: Литва опасается, что российская пропаганда – это прелюдия к возможному вторжению

Об этом пишет Эмма Грэхем-Харрисон и Дэниел Боффи в статье "Литва опасается, что российская пропаганда – это прелюдия к возможному вторжению", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Россия пытается создать фальшивую историю, которая отрицает право балтийских государств на существование. Это заставляет провести тревожные параллели с обоснованием аннексии Крыма в марте 2014 года, говорят литовские чиновники.

Министр обороны страны и должностные лица из отдела стратегических коммуникаций армии сообщили The Guardian, что они очень серьезно относятся к угрозе кампаний по распространению дезинформации, организованным Москвой и направленным на дестабилизацию региона.

"Россия – это угроза", - сказал министр обороны Раймундас Кароблис. "Они говорят, что наша столица, Вильнюс, не должна принадлежать Литве, потому что между Первой и Второй мировыми войнами она была оккупирована Польшей. Это, конечно, история, но Россия использует предлог.

"Иногда [дезинформация] распространяется через [государственное информационное агентство] "Спутник", иногда через их телевидение, но обычно через политиков в Думе.

"Есть сообщения, что Клайпеда (третий по величине город Литвы) никогда не принадлежала Литве; что это был подарок Сталина после Второй мировой войны. Существуют реальные параллели с аннексией [украинского] Крыма ... Мы говорим об угрозе территориальной целостности Литвы".

По словам сержанта Томаша Чепониса из отдела стратегических коммуникаций литовской армии, его команда отслеживает дезинформацию, большая часть которой имеет сходство с пропагандистскими кампаниями, о которых сообщают украинские специалисты.

Литва опасается, что кампания по переписыванию истории может стать попыткой подготовить почву для возможного нападения с применением обычного вооружения – то, что военные называют "кинетическими операциями".

"Некоторые из моих коллег в Украине сказали, что существовал 12-летний период скрытых информационных операций, не-кинетических", - говорит Чепонис. "Затем, когда были созданы условия, они перешли к кинетической операции.

"Что действительно представляет угрозу для нас, так это то, что они работают над подобной историей для Литвы, и они работают над этим много лет".

Вопрос об интерпретации национальной истории потенциально является вопросом национального выживания для Литвы. В течение нескольких столетий страна из крупной региональной державы превратилась в территорию другой нации, а затем стала независимым, но маленьким и уязвимым государством.

Чепонис сказал, что русские потратили много времени и сил, чтобы создать подходящую основу в Крыму, которая также включала возрождение понятия царской эпохи "Новороссия" для частей восточной Украины. Этот термин Путин использовал, когда твердил о праве Москвы применить силу в 2014 году. Но само понятие появилось почти на десять лет раньше.

"В 2003 году, когда они впервые заговорили о Новороссии, никто даже не обратил внимания на эти комментарии, но теперь мы можем вернуться назад и увидеть эти статьи", - сказал Чепонис.

Литовские военные говорят, что подобные кампании удалось отследить на телевидении и в социальных сетях, они ставят под сомнение существование отдельного литовского государства, претендуют на часть его территории или поддерживают идею о том, что страна угнетает этнических русских.

Бывший заместитель председателя Думы, нижней палаты российского парламента, Владимир Жириновский - среди тех, кто бросил вызов праву Литвы на существование.

"По его словам, восточная часть Литвы, где находится наша столица, должна быть соединена с Беларусью, а западная часть – с Россией", - сказал Чепонис.

Его команда взяла на себя создание страниц в Facebook для вымышленных "карликовых государств" на территории стран Балтии, которые напоминают самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики" на востоке Украины.

Некоторые страницы могут показаться грубыми или абсурдными, но если их хорошо представить, они могут быть очень убедительными, - сказал Чепонис. "Не нужно лгать на 100%, просто нужно предоставить выборочную информацию, и они действительно хорошо подходят для этой игры. Не все историки и политики, простым гражданам иногда трудно это понять.

"Мы живем в условиях демократии, поэтому каждый из наших граждан стал объектом враждебной пропаганды", - добавил он.

Вильнюс долгое время переживал из-за соседа, из-под контроля которого он вышел всего четверть века назад. Власти уже подали иски против четырех телевизионных каналов за содержание их выпусков, их вещание временно приостановлено. Еще одна ключевая тактика заключается в том, чтобы обучить граждан выявлять пропаганду самостоятельно и разоблачать явные дезинформационные кампании.

Германия должна возглавить боевую группу из 1000 военнослужащих, в том числе из Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга, которые будут развернуты в Литве, в связи с растущей обеспокоенностью по поводу намерений Путина в Балтии. Боевые группы НАТО во главе с Америкой, Канадой и Великобританией также развертывают в Польше, Латвии и Эстонии.

Кароблис сказал, что ситуация "ужасающая", но войска жизненно необходимы для того, чтобы послать сигнал о том, что Литва и другие страны "не одиноки". "В случае худшего сценария, у нас, вероятно, не будет другого шанса, если мы сдадимся без боя", - сказал он.

"В Калининграде (российский анклав, граничащий с Польшей и Литвой по Балтийскому морю) они наращивают свои мощности. Похоже, что у них будет теперь постоянная ракетная система среднего радиуса действия, способная транспортировать ядерное оружие. Например, радиус действия может охватывать восточную часть Германии или юг Швеции", - добавил он.

Чепонис сказал, что Западу необходимо активизировать свою борьбу против российской пропаганды. "У вас есть поговорка: "Благими намерениями вымощена дорога в ад". Если сегодня мы проиграем информационную войну, завтра мы можем сражаться уже с оружием в руках".