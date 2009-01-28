Назначена дата инаугурационного саммита "Восточного партнерства"

7 мая в Праге запланировано провести инаугурационный саммит участников инициативы «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, в этом мероприятии планирует принять участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он напомнил позицию главы государства, который благодарен польской стороне за выдвижение инициативы «Восточное партнерство», но убежден, что участие в этой инициативе не должно стать альтернативой членству Украины в Европейском Союзе или расширению ЕС в целом.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.