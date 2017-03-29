Бойня в части Росгвардии в Чечне: дежурные на КПП спали, их зарезали первыми - СМИ

Во время ночного нападения в чеченской станице Наурской 24 марта военнослужащие воинской части Росгвардии (в/ч 3761) были без оружия. Об этом со ссылкой на источник в Росгвардии и близкого к силовым структурам Чечни собеседника сообщает РБК.

Читайте такжеИГИЛ взяло ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне

К шести часам вечера все военнослужащие сдают оружие в комнату хранения, ключи от которой находятся у дежурного воинской части, рассказали источники.

"В случае нападения на часть дежурные на КПП должны доложить об этом командиру подразделения. Командир, в свою очередь, должен взять ключи от оружейной комнаты у дежурного по части и выдать бойцам оружие. Но в ночь нападения никаких сигналов тревоги от дежурных на КПП не поступало: во время атаки они спали", - утверждают собеседники издания.

Близкий к силовым структурам Чечни источник рассказал, что боевики перелезли через ограждение части, незаметно в тумане пробрались к КПП и зашли через открытую дверь, поскольку во время дежурства дверь закрывать не положено. Нападавшие зарезали двоих спящих дежурных, забрали их автоматы и резиновые дубинки. Войдя на территорию части, боевики наткнулись на патруль.

Услышав звуки стрельбы, один из рядовых части 15 минут пытался дозвониться до дежурного, а другой контрактник позвонил в соседнюю воинскую часть и сообщил о нападении, но ему не сразу поверили.

Боевики были хорошо знакомы с территорией воинской части, отметил источник, близкий к силовым структурам Чечни. «Некоторые из них ранее принимали участие в строительных работах: подкрашивали что-то, белили», — рассказал он.

Один из шести погибших бойцов Росгвардии был связистом и оказался на месте перестрелки случайно. «Там были двое дежурных на КПП, трое в патруле, а этот связист оказался не в то время не в том месте», — рассказал источник издания в Росгвардии.

При этом в ночь на пятницу в наряде на КПП должны были дежурить трое военнослужащих, но один из них «отпросился».

Источник, близкий к силовым структурам Чечни, добавил, что «сутки погулять» за территорией воинской части стоит 1 тыс. руб., а сами военнослужащие называют такой отгул «про***м».

По словам собеседника, патрульные, заметив ночью плохо различимых в тумане посторонних, крикнули: «Стой!» На это боевики ответили: «Свои, с пр***а возвращаемся». Именно из-за того, что патрульные услышали знакомые для них слова, они не отреагировали должны образом, считает собеседник. «Только когда боевики открыли огонь, стало ясно, что это не свои», — заключил источник РБК.

Всего в нападении участвовали восемь человек, утверждают собеседники издания. Шестеро были убиты во время перестрелки с патрульными, у которых в отличие от остальных бойцов части оружие было при себе. Еще двое подельников боевиков при атаке были за территорией воинской части — "стояли на стреме", и поэтому, когда поднялась паника, успели скрыться, пояснил второй источник. Один из двух сбежавших уже пойман, рассказал собеседник из Росгвардии.

Как минимум шесть из восьми нападавших стояли на профилактическом (так называемом ваххабитском) учете, заявил собеседник издания, близкий к силовым структурам Чечни. «Вахучет» — это организованная МВД на Кавказе практика неофициального учета подозреваемых в экстремизме.

По словам источника, атаковавшие воинскую часть стремились захватить там оружие.

Как сообщалось, в ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской совершено нападение на воинскую часть Росгвардии. У нападавших обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - муляжи поясов смертников. В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества сообщили, что погибли шесть военнослужащих Росгвардии.