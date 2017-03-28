Италия восстановит контроль на границах на время саммита G7

Италия планирует временно восстановить контроль на границах страны, таким образом, приостановив действие Шенгена на своей территории. Об этом пишет "Il Messaggero".

Издание отмечает, что контроль на границах восстановят на время с 10 мая и до конца весны, а также наземных, воздушных и морских пунктах пропуска.

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Отмечается, что это связано с проведением саммита "Большой семерки" на острове Сицилия, который состоится 26 – 27 мая. Ожидается, что его посетит около 20 тысяч гостей.

Как сообщал УНИАН ранее, посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заявлял, что возвращение России в "Большую восьмерку" (G8) возможно после мирного урегулирования конфликта на Донбассе с соблюдением суверенитета Украины.

"Относительно вопроса о возвращении России в "Большую восьмерку", то, в первую очередь, нужно ждать мирного решения конфликта, именно обращая особое внимание на соблюдение суверенитета, единства и целостности Украины. Пока конфликт не будет урегулирован, страны "Большой семерки" не смогут дать какого-то ответа", - заявил Давиде Ла Чечилиа.