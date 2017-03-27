Болгарские социалисты признали поражение на парламентских выборах

03:52, 27 марта 2017
Мир
2450 0

При этом лидер партии заявила, что формирование коалиции с победителями невозможно.

REUTERS

Болгарские социалисты признали поражение на досрочных парламентских выборах. Об этом заявила лидера Болгарской партии социалистов (БСП) Корнелия Нинова, передает РБК со ссылкой на телеканал Nova TV.

Она поздравила с победой своих главных конкурентов партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Читайте такжеНезаметное голосование в ЕС, которое открывает двери для России - Bloomberg

При этом Нинова заявила, что формирование коалиции с победителями невозможно.

«Хочу поздравить ГЕРБ с победой. Если они нас пригласят на переговоры по формированию коалиции, мы не будем в них участвовать», — заявила она на пресс-конференции по итогам выборов.

Напомним, по данным экзит-полов, за ГЕРБ отдали свои голоса 32,8%, социалисты получили 28,4% голосов избирателей. Объявление официальных результатов выборов ожидается во вторник, 28 марта.

Голосование на досрочных выборах депутатов 44-го Народного собрания завершились в воскресенье, 26 марта, в 20:00 по местному времени. В выборах участвовали 11 партий и девять коалиций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы#Болгария