Меркель рассказала о допущенных Евросоюзом ошибках

Канцлер Германии заявила о существовании ряда ошибок, которые допустил Евросоюз, однако выразила надежду на их исправление. Об этом она сообщила в интервью итальянскому телеканалу RAI, передает РБК.​

По словам Меркель, ЕС не все удалось делать хорошо. Однако сейчас пришло время завершить то, что осталось «незавершенным». «Для этого у нас есть хорошая база», — сказала она.

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Меркель отметила, что Евросоюз не был готов к кризису, а также не укрепил внешние границы, открыв при этом внутренние.

«Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз и механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Меркель считает, что Европе удастся найти единый ответ на проблемы миграции. Среди решений она предложила ускорить окончание кризиса в Сирии.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран ЕС подписали Римскую декларацию по будущему Евросоюза без Великобритании. В декларации сообщество европейских государств названо “нерушимым”, а единая Европа – “неизбежным будущим” континента.