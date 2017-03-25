Россия и Китай снова внесли в ООН резолюцию по химоружию в Сирии

Власти России и Китая снова внесли в Совбез ООН проект резолюции по борьбе с химическим оружием в Ираке и Сирии. Страны уже вносили такую резолюцию в 2016 году, но тогда поддержки она не получила. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков, проект документа был распространен в пятницу на закрытой встрече, созванной по инициативе Москвы.

По его словам, в ходе консультаций Россия заострила внимание на проблеме использования химического оружия боевиками в Мосуле.

"Мы предлагаем задействовать Совместный механизм расследования (Организации по запрещению химического оружия и ООН), тем более последняя резолюция, которая его продлила, позволяет СМР работать на более широком географическом пространстве", - сказал Сафронков.

Он уточнил, что Россия и Китай повторно распространили вместе тот же проект резолюции, который они вносили год назад. Тогда проект не поддержали западные страны Совбеза ООН.

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Сафронков утверждает, что и сегодня документ актуален. По его мнению, политическая установка в западных столицах, что "химическое оружие использовалось якобы только режимом в Дамаске, не позволяет сосредоточиться на реальных вызовах, когда террористы приобретают все возможности для налаживания производства" такого оружия.

"Профессионалы доказывают, что химический терроризм на пространстве Ближнего Востока - это реальная угроза", - отметил российский дипломат.

По его словам, западные партнеры "в целом сбалансированно" отреагировали на инициативу Москвы и Пекина, а также сообщили, что направят документ в свои столицы на ознакомление.

Ранее лабораторные анализы подтвердили применение ИГИЛ химического оружия в Ираке.