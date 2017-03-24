В КГБ Беларуси заявили о задержании 26 активистов с атрибутикой "Азова" и арсеналом оружия (фото, видео)

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили о задержании активистов "Белого легиона", а также "Молодого фронта", у которых якобы обнаружили атрибутику "УНА-УНСО" и батальона "Азов".

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что КГБ Беларуси задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.

"Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе", - утверждается в сообщении.

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В отношении задержанных КГБ Беларуси открыло уголовное дело по обвинению в подготовке к участию в массовых беспорядках.

В спецслужбе также заявили, что задержанные якобы планировали использовать оружие во время уличных акций 25 марта. Кроме того в КГБ заявили, что в Беларусь якобы планировали прибыть "боевики из Украины".