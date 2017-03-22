В МИД опровергают заявление Лукашенко о существовании в Украине "лагерей боевиков"

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов опровергла информацию о якобы существовании в Украине "лагерей боевиков".

«Мы можем сказать предварительно, что такие высказывания, на наш взгляд, не соответствуют действительности», - заявила она, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, заявившего о задержании в Беларуси боевиков, которые готовили провокации и «тренировались в лагерях с оружием» в Украине.

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«Для нас Беларусь является стратегическим партнером. Вместе с тем, следует понимать, что сейчас на территории Украины есть российский агрессор, который незаконно оккупировал часть территории и поддерживает, снабжает, экспортирует терроризм, боевиков, наемников на временно неконтролируемые территории, в частности на территорию Донбасса, и это является огромной угрозой, подрывающей стабильность и безопасность в регионе, к которому относится как Украина, так и Беларусь», - сказала Беца.

«То есть, Россия фактически имеет тренировочные лагеря для наемников и боевиков на оккупированной территории Украины, и сейчас, проводя агрессию против Украины, она осуществляет экспорт терроризма и боевиков на неподконтрольные территории Украины», - добавила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании боевиков, которые готовили провокации и «тренировались в лагерях с оружием» в Украине. По его словам, были задержаны несколько десятков человек.

В свою очередь помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян заявил, что Украина и Беларусь усилили меры безопасности на участке границы возле белорусского пограничного пункта пропуска «Александровка» до выяснения всех обстоятельств инцидента с попыткой, по утверждению белорусской стороны, нескольких лиц прорваться на машине через эту часть границы.

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"Ситуация следующая: вчера ближе к утру мы получили уведомление от белорусских коллег о том, что якобы с территории Украины какой-то неизвестный автомобиль пытался прорваться через границу в Беларусь в пункте пропуска «Александровка». Мы сразу же подключились к проверке этой информации. В результате, предварительно было установлено, что данный автомобиль, на белорусской регистрации, границу Украины не пересекал ни в одну, ни в другую сторону", - информировал Слободян.

Сегодня, 22 марта, руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что в Службе безопасности Украины не подтверждают информацию, озвученную Комитетом госбезопасности Беларуси, о якобы прорыве на территорию Беларуси через украинскую границу транспортных средств с диверсионной группой.