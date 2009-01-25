Во Вьетнаме затонул переполненный пассажирский паром
14:39, 25 января 2009Мир
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Вместо 12 пассажиров на борту было 80
По меньшей мере 40 человек погибли во Вьетнаме в результате крушения пассажирского парома.
Как сообщает Газета.ru, инцидент произошел в центральной части страны, в 500 км к югу от Ханоя.
Из воды были спасены 36 человек, поиски еще шести продолжаются.
В момент крушения на борту парома находились около 80 человек. По данным полиции, судно было рассчитано на транспортировку не более 12 пассажиров.
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