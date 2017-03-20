Генсек НАТО посетит США впервые со времени избрания президентом Трампа

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Соединенные Штаты Америки с 20 по 22 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

Во вторник, как ожидается, Столтенберг проведет встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и другими высокопоставленными должностными лицами США.

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В среду, 22 марта, генсек НАТО посетит встречу министров иностранных дел стран, входящих в глобальную коалицию по борьбе с "Исламским государством".

В течение визита в Столтенберга запланированы ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНИАН, Трамп объяснил решение увеличить расходы на оборону.