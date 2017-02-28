Трамп объяснил решение увеличить расходы на оборону

Он объяснил свое решение значительно увеличить расходы на оборону, передает 112 со ссылкой на CNN.

"Мы должны снова начать выигрывать войны. Хочу сказать, когда я был юным, учился в старших классах и колледже, все говорили о том, что мы никогда не проигрывали в войнах. Вы же помните? Америка никогда не проигрывала. А теперь мы никогда не выигрываем в войнах. И не боремся за то, чтобы выигрывать", – заявил Трамп.

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Президент отметил, что США впустую потратили на военные операции на Ближнем Востоке 6 трлн долл.

"Ближний Восток стал гораздо хуже, чем 16–17 лет назад. Это осиное гнездо. Такого безобразия мы никогда раньше не видели. Мы ничего не добились", – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет резко увеличить расходы на оборону страны в следующем году. Как утверждает издание The New York Times, глава Белого дома намерен при этом сократить финансирование ряда госорганов, в том числе, федерального агентства США по охране окружающей среды.