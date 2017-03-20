Рейтинг популярности Трампа опустился до самого низкого уровня с момента инаугурации

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американских избирателей опустился до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность.

Об этом свидетельствуют данные Института Гэллапа, передает ВВС Украина.

В воскресенье, 19 марта, поддержка Трампа среди взрослого населения США опустилась до 37%. Неодобрительно о его работе отозвались 58% опрошенных.

Еще неделю назад рейтинг американского президента был 45%.

В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Предел статистической погрешности проведенных институтом опросов не превышает 3%.

Опрос Гэллапа, который проводился сразу после инаугурации Трампа, показал, что его одобряли и не одобряли одинаковое количество респондентов - 45%.

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Максимальное значение показателя одобрения деятельности Трампа на президентском посту было 25 и 26 января - 46%.

Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвала в адрес президента ВР Владимира Путина и утверждение о том, что экс-президент США Барак Обама санкционировал прослушивание "Трамп-Тауэр".

В воскресенье глава комитета конгресса США по делам разведки республиканец Девин Нуньес заявил, что не видел никаких доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями. Однако, по мнению Нуньеса, Москва все же пыталась повлиять на исход президентских выборов.

Нуньес сообщил также, что он не видел никаких подтверждений словам Трампа о возможном прослушивании.

В понедельник глава ФБР Джеймс Коми должен выступить перед комитетом, который возглавляет Нуньес, и ответить на вопросы относительно возможных связей Трампа с Россией и его утверждений о прослушивании.