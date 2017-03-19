В Конгрессе США не имеют доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем – DW

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США не имеет "доказательств заговора" избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

Об этом сегодня заявил глава комитета, республиканец Девин Нуньес, сообщает Deutsche Welle.

Показания будут давать глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми и руководитель Агентства национальной безопасности Майк Роджерс. ФБР сейчас расследует вероятное влияние России на ход выборов в США.

Читайте такжеГПУ семь раз за два года обращалась к США насчет допроса Манафорта – CNN

Глава комитета по разведке Нуньес также выразил возмущение по поводу того, что конфиденциальная информация спецслужб США снова и снова просачивается в медиа. По его мнению, определенные силы стремятся таким образом "навредить правительству Трампа".

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва проводила кампанию с целью влияния на результаты президентских выборов в США, чтобы помешать демократическому процессу и испортить репутацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп в январе признал, что кибератаки на серверы Демократической партии были осуществлены россиянами.