В Хорватии за военные преступления задержан бывший офицер югославской армии

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание «Vijesti», задержан капитан Чедомир Бороевич подозревается в обстреле хорватского Шибеника в 1991-м году. Задержанному инкриминируют военные преступления против мирного населения.

"По подозрению в совершении военных преступлений на пограничном переходе Карашовичи задержан 54-летний Чедомир Бороевич, бывший офицер ЮНА (Югославской народной армии – ред.), а ныне гражданин Черногории и Хорватии", – говорится в сообщении.

Сейчас бывший военный временно задержан до решения суда относительно его дальнейшей судьбы, которое должно быть принято в понедельник 20 марта.

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"Чедомир Бороевич, капитан боевого корабля бывшей ЮНА в отставке, подозревается, что во время ожесточенных атак ЮНА на Шибеник с 16 до 18 сентября 1991 года, в качестве командира патрульного лодки отдавал приказы обстреливать Шибеник без выбора целей, огнем из всего имеющегося оружия, в том числе и по гражданским объектам и мирным жителям", – сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее бывшего президента Сербии и Черногории Светозара Маровича 10 марта приговорили к почти трем годам заключения за коррупцию.