Болгария отозвала своего посла в Турции

Министерство иностранных дел Болгарии отозвало своего посла в Турции для проведения консультаций, пишет ZN.ua со ссылкой на Sofia Globe.

В официальном заявлении МИД Болгарии не указывается причина такого решения. Однако, это произошло на фоне заявлений о вмешательстве Турции в досрочные парламентские выборы в Болгарии, которые должны состояться 26 марта.

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Болгария раскритиковала прямую агитацию турецкого посла за протурецкую партию.

Ранее турецкий посол призвал 60 тысяч этнических турков голосовать на предстоящих парламентских выборах в Болгарии за политическую силу, которая симпатизирует политике Анкары.

Напомним, турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что Турция вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне продолжающегося дипломатического конфликта.