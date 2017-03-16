КНДР: За убийством Ким Чен Нама стоят Вашингтон и Сеул

Северная Корея утверждает, что убийство в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата по отцу северокорейского лидера Ким Чен Ына, стало результатом тайного политического заговора между Соединенными Штатами Америки и Южной Кореей, как сообщает DW.

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Как заявил в четверг, 16 марта, северокорейский дипломат Пак Мйонг Хо в Пекине, убийство Ким Чен Нама стало "отвратительным и чрезвычайно опасным" планом Вашингтона и Сеула, призванного испортить имидж КНДР и свергнуть нынешнюю власть в стране, информирует агентство Associated Press.

Напомним, Ким Чен Нам, который жил за границей и был известен своими публичными высказываниями против династического наследования должности руководителя КНДР, был убит 13 февраля. Он был, предположительно, отравлен в аэропорту Куала-Лумпура двумя женщинами, которых подозревают в шпионаже в пользу Северной Кореи, и скончался по дороге в больницу.