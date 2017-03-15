"Если он исчезнет, то быть беде": Лукашенко призвал сохранить ЕС любой ценой

Об этом он заявил на встрече с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, говорится в сообщении пресс-службы белорусского президента, передает "ЕвроПравда".

По его словам, Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе.

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"Я могу вам гарантировать: вы всегда в нашем лице будете видеть страну, которая будет работать на объединение, на стабильность в Европе. Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что выступает за многополярный мир и сохранение Европейского союза.

"Евросоюз — это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Европейский союз — это мощная опора для планеты, если она исчезнет — быть беде. Поэтому все ваши „брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы это не стоило, Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Поэтому я сторонник Европейского союза", — пояснил президент Беларуси.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что является противником двойных стандартов, которые иногда можно заметить в деятельности ЕС.

"Поэтому я хотел бы, чтобы Европейский союз отвечал тем декларациям, которые он предлагает всему миру: честность, порядочность, демократичность", — заявил он.