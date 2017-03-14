В Германии закрыт центр рекрутирования боевиков ИГ

Министерство внутренних дел западногерманской земли Нижняя Саксония во вторник, 14 марта, распустило и запретило объединение "Немецкоязычный исламский центр Хильдесхайма", как сообщает DW.

Более 350 сотрудников правоохранительных органов во вторник утром провели обыск в 8 квартирах и в мечети. "Мы уничтожили рассадник радикального салафизма в Германии", - так прокомментировал ситуацию глава нижнесаксонского МВД Борис Писториус (Boris Pistorius).

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Эти меры "направлены не против многих мирно проживающих у нас мусульман, а против ослепленных фанатиков, поддерживающих такие террористические организации как "Исламское государство", - заявил министр.

По данным МВД, исламский центр являлся базой, где осуществлялось рекрутирование и идеологическая обработка мусульман для вступления в ряды боевиков ИГ в Сирии и Ираке. В Хильдесхайме был замечен и берлинский террорист Анис Амри, совершивший в декабре 2016 года нападение на рождественский рынок в германской столице, в результате которого погибло 11 человек.