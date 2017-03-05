Сирийская армия отбила у ИГ два города к востоку от Алеппо

Об этом в ночь на воскресенье, 5 марта, сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), как сообщает DW.

Сирийские военные приблизились также на расстояние около 14 километров к контролируемой ИГ деревне Хафса-Кебир, где размещены водоочистные сооружения.

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Важность этого населенного пункта связана с тем, что в городе Алеппо, который находится под контролем правительственной армии Сирии, в последние семь недель происходят перебои с водоснабжением, отмечает агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по освобождению города Пальмира от боевиков ИГИЛ.