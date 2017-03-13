Союзники НАТО в Европе увеличили расходы на оборону в 2016 году на $10 млрд - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в штаб-квартире НАТО, представляя годовой отчет, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«В 2016 году, как показывают цифры, союзники увеличили свои расходы до 3,8%, прибавив 10 млрд долларов. Таким образом, есть прогресс. Но еще много надо сделать», - констатировал он.

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По словам генсека Альянса, в 2015 году союзники НАТО в Европе полностью прекратили сокращение расходов на оборону, а 15 союзников - свои расходы увеличили.

Столтенберг также сообщил, что кибернетические угрозы увеличиваются. «В 2016 году эксперты НАТО имели дело с 500 кибернетическими атаками ежемесячно - количество атак за 2016 год увеличилось на 60%», - подчеркнул он.

Генсек подтвердил, что вопрос увеличения расходов на оборону, как и вопрос справедливого распределения финансовой нагрузки, будет предметом обсуждения на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе.

«Мы проведем встречу глав государств и правительств в Брюсселе в конце мая, и дата встречи будет связана с саммитом Большой семерки в Италии (встреча Большой семерки запланирована на 26-27 мая в Таормине, Италия). Поэтому мы начнем или перед, или после - вскоре мы сможем сообщить, когда именно это будет», - отметил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что этот саммит не будет «полноценным саммитом». «Наш план - инаугурировать новое здание (штаб-квартиры). Будут все главы государств и правительств, включая президента США и Франции. У нас будет рабочая сессия, во время которой мы обсудим, как НАТО адаптируется к новым вызовам безопасности. Я ожидаю, что справедливое разделение нагрузки, инвестиции в оборону, и как мы можем тратить больше и лучше, будет важной частью обсуждения на заседании в мае», - отметил Столтенберг.