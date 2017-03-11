Мир столкнулся с крупнейшим гуманитарным кризисом с 1945 года - ООН

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам​ Стивен О'Брайэн, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

О'Брайэн заметил, что без «коллективных и скоординированных действий, люди будут просто умирать с голода» и «многие другие будут страдать и умирать от болезней».

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Он призвал к немедленному финансированию гуманитарных программ в наиболее проблемных странах и регионах: Йемене, Южном Судане, Сомали и северо-восточной Нигерии.

По словам заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, крупнейший гуманитарный кризис наблюдается в Йемене, где две три населения — около 18,8 млн человек — нуждаются в медикаментах, а около семи миллионов человек не знают, как им удастся добыть пищу в следующий раз.​

Ранее УНИАН сообщал, что Организация Объединенных Наций объявила о голоде в нескольких районах Южного Судана. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 100 тысяч жителей страны могут погибнуть в ближайшее время, если в страну не поступит достаточный объем гуманитарной помощи.