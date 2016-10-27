Нигерии грозит самый масштабный в Африке гуманитарный кризис - ООН

С таким заявлением выступил заместитель Гуманитарного координатора ООН в этой стране Питер Лундберг, передает Центр новостей ООН.

По его словам, около 400 тысяч детей в Нигерии голодают. У многих жителей страны нет доступа к чистой питьевой воде, продовольствию, медицинским услугам, образованию.

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«Уже семь лет «Боко харам» ведет войну на северо-востоке Нигерии. Они разоряют деревни, они устроили в стране хаос. Боевики пытаются установить халифат на севере страны. Люди бегут, спасаясь от насилия. В какой-то момент число переселенцев в Нигерии перевалило за 2 миллиона человек», - заявила представительница Управления ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Орла Фаган.

Гуманитарный координатор Питер Лундберг поблагодарил доноров за поддержку, которую они оказывают Нигерии. Вместе с тем, он подчеркнул, что на данный момент удалось собрать лишь 37 процентов суммы, необходимой для предоставления стране помощи в 2016 году. А если говорить о продовольственной помощи, то собрано всего 25 процентов от требуемой суммы.