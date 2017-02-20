В Южном Судане около миллиона жителей находятся на грани голода

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Около миллиона жителей Южного Судана находятся на грани голода: из них, по данным ЮНИСЕФ, более 250 тысяч детей. Всего от недоедания в Южном Судане страдает 40% населения страны, или 4,9 млн человек.

ООН впервые за последние шесть лет объявляет о ситуации массового голода.

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Объявление о голоде в определенной стране или регионе может быть сделано, если по меньшей мере 20% семей страдают от сильного недоедания и никак самостоятельно не могут решить эту проблему, или если 30% населения страдают от острого недоедания, а от голода умирает как минимум два человека в день на каждые 10 тысяч населения.

Наиболее сложная ситуация с продовольствием создалась в провинции Вахда (Юнити) на севере страны. Как подчеркивают представители Всемирной продовольственной программы ООН, несмотря на усилия гуманитарных организаций, продовольствия, поставляемого в Южный Судан, не хватает для того, чтобы помочь всем голодающим в наиболее пострадавших регионах.

Экономическая ситуация в Южном Судане, который с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальва Кииром и оппозицией, ухудшается на протяжении нескольких лет. В ходе вооруженного конфликта в регионе погибли тысячи человек, еще более двух миллионов стали вынужденными переселенцами.

Южный Судан провозгласил независимость в 2011 году. В 1998 году, когда страна еще боролась за независимость от Судана, от голода на территории соверменного Южного Судана скончались, по разным данным, от 70-ти до нескольких сотен тысяч жителей.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун ранее высказывал опасения по поводу возможного геноцида в стране.