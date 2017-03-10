ООН: Турция массово нарушает права курдов

Такие данные приведены в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном в пятницу, 10 марта, как сообщает DW.

Перемирие в курдских районах Турции не соблюдается с лета 2015 года. От 335 до 500 тысяч человек в указанный период были вынуждены покинуть свои дома. Около 1800 зданий были уничтожены во время операций турецких сил безопасности.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн раскритиковал турецкую власть. После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал укреплять свою власть, управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев больше не может отправлять своих представителей в регионы, населенные курдами, заявил аль-Хуссейн. Представитель ООН пояснил, что представленный отчет был составлен на базе спутниковых снимков, интервью с жертвами и очевидцами событий, а также с помощью данных неправительственных организаций.

Юго-восток Турции регулярно становится местом столкновений турецких войск и бойцов запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана", которая десятилетиями борется за курдскую автономию на востоке Турции.