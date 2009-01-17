Путин: Северный и Южный потоки не направлены против кого-то

Проекты "Северный поток" и "Южный поток" создаются исключительно для диверсификации потоков поставок энергоресурсов, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Проблема дополнительных транспортных возможностей поставок наших энергоносителей в Европу становится особенно актуальной, - сказал Путин. - Но я бы не хотел сейчас нагнетать здесь обстановку, лишнюю истерику, ведь эти проекты - и Северный поток, и Южный поток - они не направлены против кого-то, они не направлены ни против одной транзитной страны".

"Все эти дополнительные транспортные возможности, вся эта диверсификация создаются для того, чтобы обеспечить дополнительные поставки нашим европейским потребителям", - отметил премьер.

"Но, конечно, в свете происходящего кризиса ясно, что такие проекты являются востребованными", - подчеркнул Путин.

РИА «Новости»