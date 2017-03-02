Глава МИД Германии считает неразумной концентрацию военного потенциала РФ у границ Балтии

Он испытывает глубокое уважение к их задачам, заявил вице-канцлер, выступая перед военнослужащими на военной базе Рукла в четверг, 2 марта, как сообщает DW.

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"Опасения балтийских стран в отношении военной угрозы со стороны России очень велики, - указал Габриэль. - Военный потенциал, который Российская Федерация сконцентрировала здесь, на границах, на мой взгляд, совершенно неразумен, поскольку от трех государств не исходит никакой угрозы". Солдаты бундесвера будут оставаться в Литве так долго, как это будет надо.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске четырех батальонов НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.

Германия осуществляет командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составляет около 1200 человек. В стране находится 450 солдат бундесвера, 20 боевых машин пехоты Marder и шесть танков Leopard 2.