В Литву прибыли немецкие танки и БМП для защиты восточных границ НАТО

Как сообщает Delfi, военная техника механизированного батальона НАТО прибыла сегодня из Графенвера (Бавария) на железнодорожную станцию Шештокай, откуда будет перевезена к месту постоянной дислокации, на военную базу в Рукле.

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Сейчас в Рукле уже находятся около 300 из 450 военнослужащих, которые должны быть там размещены, к ним присоединятся военные контингенты Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

Батальон под командованием Германии, размещеный в Рукле, составляет одну из четырех так называемых боевых групп НАТО, размещенных в странах Балтии и Польше. Командовать батальоном в Эстонии будет Соединенное Королевство, в Латвии - Канада, в Польше - США.