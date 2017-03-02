Минобороны РФ подняло по тревоге 3 тысячи военных на Кавказе и в оккупированном Крыму

Минобороны РФ в четверг в рамках внезапной проверки боеготовности подняло по учебной тревоге около 3 тысяч военных в оккупированном Крыму и на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

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"Сегодня в соответствии с решением командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова с целью внезапной проверки боевой готовности был осуществлен подъем по тревоге ряда соединений и воинских частей округа, дислоцируемых в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Дагестане и Крыму", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к проверке привлекли около 3 тысяч военнослужащих и свыше 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А. Сейчас эти соединения и воинские части со штатным вооружением совершают марши на полигоны, по пути они отразят нападение условного противника.