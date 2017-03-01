В США автомобиль въехал в колону школьного оркестра, есть пострадавшие
03:46, 01 марта 2017Мир
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В штате Алабама в Соединенных Штатах Америки автомобиль въехал в карнавальное шествие, в результате чего получили травмы 12 человек.
В США автомобиль врезался в колону школьного оркестра / nytimes.com
Как сообщает CNN, инцидент произошел во вторник днем, 28 февраля, в городе Гафл-Шорс во время карнавального шествия Mardi Gras.
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В результате наезда автомобиля под управлением 74-летнего мужчины, четыре участника школьного оркестра средней школы Гафл-Шорс получили тяжелые травмы. Всего пострадали 12 человек в возрасте от 12 до 17 лет, все они были госпитализированы.
В полиции считают инцидент несчастным случаем. По их данным, признаков того, что находящийся за рулем мужчина был в алкогольном или наркотическом опьянении также нет.
"Все указывает на то, что это была трагическая случайность", - заявил начальник полиции города Гафл-Шорс Эд Делмор.
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