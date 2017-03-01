В США автомобиль въехал в колону школьного оркестра, есть пострадавшие

Как сообщает CNN, инцидент произошел во вторник днем, 28 февраля, в городе Гафл-Шорс во время карнавального шествия Mardi Gras.

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В результате наезда автомобиля под управлением 74-летнего мужчины, четыре участника школьного оркестра средней школы Гафл-Шорс получили тяжелые травмы. Всего пострадали 12 человек в возрасте от 12 до 17 лет, все они были госпитализированы.

В полиции считают инцидент несчастным случаем. По их данным, признаков того, что находящийся за рулем мужчина был в алкогольном или наркотическом опьянении также нет.

"Все указывает на то, что это была трагическая случайность", - заявил начальник полиции города Гафл-Шорс Эд Делмор.