Во Франции арестовали четырех девушек по подозрению в подготовке терактов

Все они, как пишет французская пресса, были сторонницами известного джихадиста Рашида Кассима, скрывающегося на территории Ирака, передает Русская служба Би-Би-Си.

Самой старшей из арестованных 18 лет, остальным 17, 15 и 14 лет. Все они арестованы в разных частях Франции, говорится в сообщении прокурора Парижа.

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В заявлении прокуратуры упоминается, что все четыре подозреваемые являлись участницами канала "Львицы" в мессенджере Telegram.

По данным французской прессы, девушки также читали персональный Telegram-канал Рашида Кассима.

По новому антитеррористическом законодательству, введенному во Франции в прошлом году, противозаконным считается регулярное посещение интернет-сайтов радикальной направленности.

Рашид Кассим - один из наиболее одиозных деятелей ИГИЛ, подозреваемый в организации убийств во Франции и публично убивавший пленных сирийцев в пропагандистских видеороликах ИГИЛ.

Ибн Кассим, как его называют в джихадистских кругах, вербует молодых французов и призывает их участвовать в том, что следователи называют "местным, локальным терроризмом".

И именно Кассима подозревают в подготовке нескольких террористических нападений на территории Франции за последний год, лишь часть из которых спецслужбам удалось предотвратить.