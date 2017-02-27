Трамп хочет увеличить расходы на оборону и сократить финансирование ряда госорганов - СМИ

Как утверждает издание The New York Times, глава Белого дома намерен при этом сократить финансирование ряда госорганов, в том числе, федерального агентства США по охране окружающей среды, передает ТСН.

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Без изменений должны остаться расходы на программы льготного социального обеспечения и медицинского страхования.

Президент США Дональд Трамп хочет серьезно увеличить финансирование и существенно модернизировать Вооруженные силы США, чтобы сохранить военное лидерство в мире.

"Мы существенно модернизируем всю нашу военную мощь - наступательную, оборонительную, всю. Она будет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо ранее", - заявил президент США. По его словам, никто в мире не захочет мериться силами с США.