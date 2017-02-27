После марша памяти в Москве мемориал Немцова зачистили, дежуривших активистов задержали

Об этом заявила активистка Надежда Митюшкина, передает РБК.

По ее словам, около трех часов ночи с 26 на 27 февраля на Большой Москворецкий мост подъехали три полицейских машины. «В этот момент на месте убийства Бориса Немцова дежурили шесть наших активистов. Все они были задержаны, но спустя час их отпустили без составления протоколов», - рассказала Митюшкина.

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По ее словам, за это время с Большого Москворецкого моста сотрудники ГБУ «Гормост» вывезли более сотни ведер с цветами и портреты Бориса Немцова. Зачистка места произошла на следующий день после марша памяти убитого оппозиционера.

Как сообщал УНИАН, в Марше памяти Немцова в Москве отдельной колонной прошли россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины. Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.