Немцов доказал, что можно быть одновременно патриотом России и другом Украины - Порошенко

11:26, 09 октября 2016
Политика
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Российский оппозиционер Борис Немцов доказал, что можно быть одновременно патриотом России и другом Украины.

Акція пам'яті Бориса Нємцова у Києві / Фото УНІАН

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.

Он напомнил, что сегодня Немцову исполнилось бы 57 лет.

«Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно соединить - стоит лишь захотеть», - отметил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

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