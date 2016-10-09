Немцов доказал, что можно быть одновременно патриотом России и другом Украины - Порошенко
Российский оппозиционер Борис Немцов доказал, что можно быть одновременно патриотом России и другом Украины.
Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook.
Он напомнил, что сегодня Немцову исполнилось бы 57 лет.
«Для нас, украинцев, Борис Немцов навсегда останется патриотом России и другом Украины. Он своей жизнью доказал, что это можно соединить - стоит лишь захотеть», - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.
После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.