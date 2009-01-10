Чейни: "у коммунистического режима присутствуют ядерные амбиции"
02:52, 10 января 2009Мир
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Старый вице-президент предупреждает Обаму
Северная Корея помогла Сирии построить реактор, который в 2007 г. был разрушен израильской авиацией, так как Тель-Авив посчитал его ядерным объектом.
Такое заявление сделал вице-президент США Дик Чейни в интервью Associated Press.
Он отметил, что КНДР остается "вопросом, требующим постоянного внимания", и будущему главе Белого дома Бараку Обаме необходимо об этом помнить. В частности, по мнению Д.Чейни, у "коммунистического режима присутствуют ядерные амбиции".
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