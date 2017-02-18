Пенс напомнил, что только США и еще четыре страны НАТО тратят на оборону 2% ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пенс заявил в выступлении на Мюнхенской международной конференции по безопасности.

"При лидерстве президента Трампа я могу вам гарантировать, США будут сильнее, чем когда-либо, мы укрепим нашу армию, возобновим арсенал демократии. Мы предоставим нашим солдатам, морякам и береговой охране обновленные средства, чтобы защищать нашу нацию и союзников от известных угроз сегодня и неизвестных угроз завтра. США разрабатывают план по значительному увеличению военных расходов, чтобы гарантировать, что самые сильные вооруженные силы в мире останутся сильнейшими", - заявил вице-президент США.

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Вместе с тем Пенс указал, что и союзники Соединенных Штатов по НАТО должны выполнять взятые обязательства.

"Обещание разделить расходы на меры безопасности не выполняется очень многими и очень долго. Даже если один из союзников не выполняет свои обязательства, то это подрывает нашу способность оказывать помощь друг другу. Все 28 союзников заявили о намерениях достичь прогресса в сфере безопасности и выделять 2% ВВП расходов на оборону", - подчеркнул он.

Вице-президент напомнил, что на сегодняшний день только США и еще четыре страны Альянса выполнили этот стандарт, а несколько членов "на пути достижения этого".

"Но правда заключается в том, что многие другие, включая самых больших союзников, еще этого не достигли. Я конкретизирую: президент США ожидает, что наши союзники будут соблюдать свои обязательства, и большинство должно сделать больше", - заявил Пенс.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что все 28 стран-членов Альянса достигнут поставленной на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году цели и будут тратить на оборону 2% ВВП.