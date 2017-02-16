Глава Пентагона напомнил РФ, что НАТО всегда отстаивало военную силу и защиту демократий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран – членов НАТО в Брюсселе.

Мэттис отреагировал на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Москва готова возобновить сотрудничество с Пентагоном, но предостерег США от диалога с «позиции силы».

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«Я вообще не вижу необходимости отвечать на российское заявление. НАТО всегда отстаивало военную силу, защиту демократий и свобод, которые мы намерены передать нашим детям», – заявил Мэттис.

Как известно, ранее Мэттис заявил, что переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы.