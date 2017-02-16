Качиньский допустил, что Польша может выдать ордер на арест Туска - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Financial Times.

По данным двух европейских высокопоставленных дипломатов, недавно Качиньский в частных разговорах, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, отказался поддержать кандидатуру Туска на новый срок в должности председателя Европейского совета. Вместо этого он предположил, что Польша может выдать "европейский ордер на арест" Дональда Туска.

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Издание отмечает, что Качиньский был наиболее жестким оппонентом Туска в период с 2007 по 2014 годы, когда он был премьером и считает, что на экс-премьере лежит "моральная ответственность" за гибель в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Леха Качиньского.

В то же время, как пишет Financial Times, подавляющее большинство стран выступают за то, чтобы переизбрать Туска председателем Европейского совета на второй срок.

Эта тема, в частности, будет обсуждаться на саммите ЕС в начале марта.

Варшава еще не высказала своей официальной позиции по переизбранию Туска.