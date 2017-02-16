Качиньский допустил, что Польша может выдать ордер на арест Туска - СМИ
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предположил, что Польша может выдать "европейский ордер на счете" действующего председателя Европейского совета Дональда Туска.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Financial Times.
По данным двух европейских высокопоставленных дипломатов, недавно Качиньский в частных разговорах, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, отказался поддержать кандидатуру Туска на новый срок в должности председателя Европейского совета. Вместо этого он предположил, что Польша может выдать "европейский ордер на арест" Дональда Туска.
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Издание отмечает, что Качиньский был наиболее жестким оппонентом Туска в период с 2007 по 2014 годы, когда он был премьером и считает, что на экс-премьере лежит "моральная ответственность" за гибель в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году президента Леха Качиньского.
В то же время, как пишет Financial Times, подавляющее большинство стран выступают за то, чтобы переизбрать Туска председателем Европейского совета на второй срок.
Эта тема, в частности, будет обсуждаться на саммите ЕС в начале марта.
Варшава еще не высказала своей официальной позиции по переизбранию Туска.