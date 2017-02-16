Убийство брата Ким Чен Ына: задержан третий подозреваемый

По данным главы полиции малайзийского региона Султаната Селангор Абу Самах Мат, задержанный является приятелем женщины, задержанной ранее в тот же день, пишет Deutsche Welle. В индонезийском МИД сообщили, что эта 25-летняя женщина - гражданка Индонезии.

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"Наше посольство (в Каула-Лумпур - УНИАН) проверило информацию, полученную от малайзийских органов безопасности, и подтвердило, что задержанная - гражданка Индонезии", - говорится в заявлении МИД.

15 февраля в аэропорту Куала-Лумпура была взята под стражу 28-летняя женщина, у которой имелись документы гражданки Вьетнама. Она была опознана по записям с камер видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН ранее, источник в южнокорейском правительстве сообщил СМИ, что Ким Чен Нам, вероятно, был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чен Нам собирался сесть на рейс в Макао.

СМИ отмечают, что старший сын Ким Чен Ира считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако у Ким Чен Нама возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию с поддельным паспортом.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года. В последние годы Ким Чен Нам не появлялся в Северной Корее. Сообщается, что большую часть времени он проводил в китайском Макао. Ким Чен Нам был известен как сторонник реформ в стране. В одном из интервью японской газете он заявил, что выступает против передачи власти в Северной Корее по наследству.