Американская разведка скрывает от Трампа некоторые секретные данные - СМИ

От президента Дональда Трампа разведывательные службы США скрывают часть секретных данных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что разведка опасается утечки или компрометации. В частности, спецслужбы решили не рассказывать Трампу свои источники и способы получения информации.

"Решение чиновников скрывать информацию от Трампа подчеркивает глубокое недоверие, которое сложилось между разведывательным сообществом и президентом из-за контактов его команды с российской властью и враждебным настроем Трампа по отношению к спецслужбам", - пишет издание.

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Издание подчеркивает, что разведслужбы США и раньше могли не раскрывать всю информацию президенту или Конгрессу, если, считали, что это обезопасит источник. Но сокрытие данных впервые продиктовано недоверием и опасениями относительно возможных утечек.

Напомним, спецслужбы США впервые подтвердили достоверность части доклада о наличии в России компромата на президента Дональда Трампа.

Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом. В частности, подтверждается информация о времени звонков, лиц тех, кто звонил, и мест, откуда совершались звонки.