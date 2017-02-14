"Оскорблений не приемлют": в Кремле хотят защищать честь Путина
Действующие в России законы позволяют защитить честь и достоинство человека, однако юристам стоит «серьезно проработать» вопрос о дополнении законодательства нормами, защищающими персонально президента страны.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.
"Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы. Здесь не стоит ни отвергать, ни формулировать какую-то позицию с ходу", — заявил Песков.
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Отвечая на вопрос о том, чувствуют ли в Кремле "накат на президента", пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что глава государства "конструктивно относится" к критике, но оскорблений в Кремле не приемлют.
"Безусловно, ни президент, ни его администрация не приемлют материалов, которые содержат оскорбления. Мы считаем это неприемлемым", — пояснил Песков, отметив, что, возможно, стоит задуматься о правовых механизмах защиты чести и достоинства главы государства.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле оскорблены и хотят получить извинения от американского телеканала Fox News, журналист которого назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.