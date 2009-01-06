Барак Обама выбрал кандидатуру будущего главы ЦРУ

Избранный президент США Барак Обама предложил кандидатуру Леона Панетты на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Л.Панетта во время президентства Билла Клинтона занимал должность главы администрации Белого дома, передает телеканал NBC.

Напомним, место главы ЦРУ было последней крупной вакансией, кандидат на которую в новой администрации США до последнего времени был не известен.

Напомним, что Б.Обама, одержавший победу на президентских выборах 4 ноября, продолжает формировать свою команду. Ключевые позиции уже определены: государственным секретарем в администрации Б.Обамы станет его бывшая соперница по выборам Х.Клинтон, а на пост министра финансов избран председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнер.

Интересно, что министром обороны в новой администрации останется Роберт Гейтс, чьи стратегические взгляды отличаются от взглядов Б.Обамы. В частности, глава Пентагона недавно заявил, что США должны заняться модернизацией своего ядерного потенциала вместо сокращения.

РБК