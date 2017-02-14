Правозащитники обвинили Асада в применении химоружия в Алеппо

Об этом сообщает Би-би-си.

За период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года правозащитники зафиксировали по меньшей мере восемь эпизодов, когда правительственные вертолеты сбрасывали хлор на жилые районы Алеппо, говорится в официальном заявлении HRW.

В результате применения отравляющего вещества погибли по меньшей мере девять мирных жителей, среди которых четверо детей, полагают правозащитники. Еще около 200 человек получили ранения.

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К таким выводам эксперты организации пришли на основании телефонных и очных интервью со свидетелями, а также анализа видеоматериалов, фотографий и постов в соцсетях.

На опубликованных видеозаписях видно, как над кварталами Алеппо поднимается зеленоватый дым.

"Без лабораторных исследований трудно заявлять с абсолютной уверенностью, какое именно вещество применялось, однако запах, внешние признаки и симптомы, о которых рассказывают пострадавшие и медперсонал, указывают на применение правительственными силами хлора", - говорится в сообщении организации.

Свидетели описывают, что у пострадавших от газа людей наблюдались удушье, сильный кашель, тошнота, иногда - потеря сознания.

В организации подчеркивают, что хлор, будучи тяжелее воздуха, спускался в подвалы, где люди прятались от обычных бомб. Особенно страдали пожилые люди и дети, которые часто задыхались.

По данным организации, удары наносились по тем районам, где правительственные силы планировали наступательные операции.

"Картина эпизодов сброса хлора свидетельствует о том, что мы имеем дело не с личной инициативой отдельных, вышедших из под контроля акторов, а с частью общей военной стратегии завоевания города", - приводятся в заявлении HRW слова замдиректора организации по чрезвычайным ситуациям Уле Солванга.

HRW призываетСовет безопасности ООН ввести санкции в отношении командования правительственных войск страны за применение химического оружия.