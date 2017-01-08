Сирийские власти приняли программу по восстановлению Алеппо

Об этом сообщает информационное агентство SANA.

План предполагает восстановление электричества, а также увеличение количества топлива, которое поступает в город. Властям предстоит оценить, какие из разрушенных зданий подлежат восстановлению.

Читайте такжеЦРУ обвиняет РФ в использовании "тактики выжженной земли" в Сирии

Правительство также учредило план для Министерства образования. По данным агентства, он предусматривает ремонт 50-ти школ в восточной части город в течение шести месяцев, а к началу следующего учебного года — восстановление 100 школ.

В области здравоохранения планируется восстановление пяти медицинских центров, двух больниц. В сфере транспорта — ремонт международного аэропорта Алеппо и железной дороги.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря власти Сирии заявили о полном контроле над Алеппо.